Lazio, tutto un nuovo Tavares: c’è lo zampino di Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Tutto un nuovo Tavares, merito anche di Gennaro Gattuso. L’allenatore della Lazio aveva incontrato il portoghese già in estate a Marbella, dove il tecnico risiede e dove il terzino era in vacanza. Una lunga chiacchierata in cui da parte di Gattuso erano arrivati grandi apprezzamenti, che avevano inevitabilmente riacceso il portoghese.

Già durante la preparazione di luglio, riporta l’edizione odierna del Messaggero, erano tornate però le prime ombre: qualche segnale di insofferenza da parte di Tavares, che aveva ripreso a guardarsi intorno sul mercato. Dal Besiktas all’Arabia Saudita fino ad arrivare al Porto, squadra che ha mostrato l'interesse più concreto.

La Lazio avrebbe però approvato una cessione solo a titolo definitivo per circa 15 milioni, da qui i ripetuti no alle proposte di prestito. Poi la svolta negli ultimi dieci giorni di mercato: Tavares ha ripreso ad allenarsi con dedizione e si è ripreso la maglia da titolare al primo inciampo di Pedraza. Ora lo spagnolo, arrivato da svincolato, siede in panchina per lasciare spazio a un Nuno forse mai così in forma anche grazie alla mano di Gattuso.