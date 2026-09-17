Milan, Amorim sul Benfica: "Come nel primo tempo contro la Lazio"

17.09.2026 00:43 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Milan, Amorim sul Benfica: "Come nel primo tempo contro la Lazio"
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Il Milan perde la prima partita di Europa Legue a San Siro per 2-0 contro il Benfica. Nel post partita il tecnico rossonero Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa, facendo riferimento alla partita pareggiata 2-2 sabato scorso contro la Lazio all'Olimpico.

Le sue parole: "C'è stato un problema come nel primo tempo contro la Lazio: andiamo completamente in ansia quando subiamo il primo gol. Dobbiamo stare più calmi, mantenere l'organizzazione e mostrare un'energia diversa.  Come hai detto tu, all'inizio della partita la Lazio era nelle nostre stesse condizioni, ma il discorso è più profondo: non è solo una mancanza di energia, è una questione di organizzazione, qualità di palleggio e comprensione dei vari momenti della gara. Quando si subisce una rete, bisogna tenere il pallone e non buttarsi in avanti senza alcun criterio tattico. Perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto"

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.