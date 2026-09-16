Caso Malagò, Buonfiglio: "Ho illustrato il cammino fatto e quello da fare, con molta serenità"

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Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio si è espresso, a margine dell'incontro "Sport per crescere. Sport e salute mentale per la generazione olimpica", in merito all'ipotesi di commissariamento della FIGC a causa del mancato tesseramento di Malagò quando è stato candidato per la presidenza. Di seguito le sue parole: "Ho usato le parole coraggio e corerenza. Ieri ho illustrato il cammino fatto e anche quello che dobbiamo fare, con molta serenità. È passata solo una notte, poi vedremo".