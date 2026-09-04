Settembre è il mese dei nuovi inizi: da Gold Art ogni emozione può diventare qualcosa che resta
Settembre è il mese dei nuovi inizi: da Gold Art ogni emozione può diventare qualcosa che resta
Gold Art – Laboratorio orafo
Via Cherso 188, Roma
062157750
Settembre ha sempre qualcosa di speciale.
L’estate lentamente si allontana, si torna alla quotidianità, ricominciano gli impegni e prendono forma nuovi progetti.
Ma settembre non è soltanto il mese del ritorno.
È anche il mese dei nuovi inizi.
Di ciò che abbiamo deciso di cambiare, delle promesse che vogliamo mantenere, dei traguardi che ci aspettano e delle persone che scegliamo di portare con noi.
E alcuni inizi meritano un segno capace di durare nel tempo.
Ogni nuovo capitolo merita il suo simbolo
Un anniversario.
Un compleanno importante.
Una laurea appena conquistata.
Una promessa d’amore.
O semplicemente il desiderio di sorprendere qualcuno senza aspettare una ricorrenza sul calendario.
Ci sono momenti della vita che acquistano ancora più valore quando riusciamo a legarli a qualcosa di nostro.
Da Gold Art un gioiello può nascere proprio da qui: da un nome, una data, una frase, un disegno o un ricordo da trasformare in qualcosa di unico.
Perché la personalizzazione non è soltanto un dettaglio.
È ciò che rende un gioiello il tuo gioiello.
Non sempre bisogna creare qualcosa di nuovo
Settembre è anche il mese in cui si rimette ordine.
E magari, aprendo un cassetto, torna tra le mani quel vecchio gioiello che non indossiamo più.
Un anello ricevuto anni fa.
Una collana di famiglia.
Un regalo legato a una persona importante.
Da Gold Art ciò che porta con sé una storia può avere una seconda vita.
Grazie alle lavorazioni artigianali, un vecchio gioiello può essere modificato, riparato, rinnovato o completamente trasformato, mantenendo intatto ciò che conta davvero: il suo valore affettivo.
Perché alcuni ricordi non devono rimanere chiusi in un cassetto.
Possono tornare a vivere.
Un laboratorio, tante possibilità
Gold Art è un vero laboratorio orafo, dove artigianalità, esperienza e personalizzazione accompagnano ogni lavorazione.
Tra i servizi disponibili:
creazione di gioielli su misura
incisioni personalizzate con nomi, date e frasi
riproduzione di firme e disegni
riparazioni e modifiche
dorature e rodiature
trasformazione di gioielli esistenti
Ogni lavoro parte dall’ascolto di una storia e dall’idea di chi quel gioiello dovrà indossarlo.
Perché non esistono due emozioni perfettamente uguali.
E non dovrebbero esistere neppure due regali uguali.
Settembre, ricominciare portando con sé ciò che conta
L’estate ci lascia fotografie, viaggi e momenti da ricordare.
Settembre ci invita a ripartire.
Ma ricominciare non significa lasciare tutto alle spalle.
Significa scegliere cosa vogliamo portare con noi.
Una persona.
Una promessa.
Un ricordo.
Un’emozione.
E qualche volta basta un piccolo gioiello per tenerli sempre vicini.
Perché un nuovo inizio può diventare un ricordo ancora prima di cominciare.
Per i lettori de lalaziosiamonoi.it
Presentandoti presso Gold Art potrai ricevere una consulenza dedicata per creare, personalizzare o dare nuova vita al tuo gioiello.
Gold Art
Dove ogni emozione prende forma.
Dove un ricordo può rinascere.
Dove ogni nuovo inizio… resta.