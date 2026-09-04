Settembre è il mese dei nuovi inizi: da Gold Art ogni emozione può diventare qualcosa che resta

Gold Art – Laboratorio orafo

Via Cherso 188, Roma

062157750



Settembre ha sempre qualcosa di speciale.

L’estate lentamente si allontana, si torna alla quotidianità, ricominciano gli impegni e prendono forma nuovi progetti.

Ma settembre non è soltanto il mese del ritorno.

È anche il mese dei nuovi inizi.

Di ciò che abbiamo deciso di cambiare, delle promesse che vogliamo mantenere, dei traguardi che ci aspettano e delle persone che scegliamo di portare con noi.

E alcuni inizi meritano un segno capace di durare nel tempo.

Ogni nuovo capitolo merita il suo simbolo

Un anniversario.

Un compleanno importante.

Una laurea appena conquistata.

Una promessa d’amore.

O semplicemente il desiderio di sorprendere qualcuno senza aspettare una ricorrenza sul calendario.

Ci sono momenti della vita che acquistano ancora più valore quando riusciamo a legarli a qualcosa di nostro.

Da Gold Art un gioiello può nascere proprio da qui: da un nome, una data, una frase, un disegno o un ricordo da trasformare in qualcosa di unico.

Perché la personalizzazione non è soltanto un dettaglio.

È ciò che rende un gioiello il tuo gioiello.

Non sempre bisogna creare qualcosa di nuovo

Settembre è anche il mese in cui si rimette ordine.

E magari, aprendo un cassetto, torna tra le mani quel vecchio gioiello che non indossiamo più.

Un anello ricevuto anni fa.

Una collana di famiglia.

Un regalo legato a una persona importante.

Da Gold Art ciò che porta con sé una storia può avere una seconda vita.

Grazie alle lavorazioni artigianali, un vecchio gioiello può essere modificato, riparato, rinnovato o completamente trasformato, mantenendo intatto ciò che conta davvero: il suo valore affettivo.

Perché alcuni ricordi non devono rimanere chiusi in un cassetto.

Possono tornare a vivere.

Un laboratorio, tante possibilità

Gold Art è un vero laboratorio orafo, dove artigianalità, esperienza e personalizzazione accompagnano ogni lavorazione.

Tra i servizi disponibili:

creazione di gioielli su misura

incisioni personalizzate con nomi, date e frasi

riproduzione di firme e disegni

riparazioni e modifiche

dorature e rodiature

trasformazione di gioielli esistenti

Ogni lavoro parte dall’ascolto di una storia e dall’idea di chi quel gioiello dovrà indossarlo.

Perché non esistono due emozioni perfettamente uguali.

E non dovrebbero esistere neppure due regali uguali.

Settembre, ricominciare portando con sé ciò che conta

L’estate ci lascia fotografie, viaggi e momenti da ricordare.

Settembre ci invita a ripartire.

Ma ricominciare non significa lasciare tutto alle spalle.

Significa scegliere cosa vogliamo portare con noi.

Una persona.

Una promessa.

Un ricordo.

Un’emozione.

E qualche volta basta un piccolo gioiello per tenerli sempre vicini.

Perché un nuovo inizio può diventare un ricordo ancora prima di cominciare.

Per i lettori de lalaziosiamonoi.it

Presentandoti presso Gold Art potrai ricevere una consulenza dedicata per creare, personalizzare o dare nuova vita al tuo gioiello.

Gold Art

Dove ogni emozione prende forma.

Dove un ricordo può rinascere.

Dove ogni nuovo inizio… resta.