Lazio, Romagnoli e la firma con l'Al Sadd: le immagini - FOTO

Alessio Romagnoli è un nuovo giocatore dell'Al Sadd. L'annuncio è arrivato direttamente dal club qatariota, che ha pubblicato il video dell'annuncio del suo arrivo e le immagini della firma dell'ormai ex difensore della Lazio. Ha sottoscritto un contratto fino al 2029: vestirà la maglia numero 26. Di seguito le foto condivise dal club.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03