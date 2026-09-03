Lazio, Gigot saluta i tifosi: "Conserverò dei bei ricordi. Siete sempre stati presenti, grazie di tutto"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Nel corso della sessione estiva di calciomercato, Samuel Gigot ha risolto il suo contratto con la Lazio, concludendo ufficialmente la sua avventura nella Capitale dopo due anni in biancoceleste. Il difensore francese, con un post su Instagram, ha dedicato un ultimo saluto al club, ai suoi compagni di squadra e ai tifosi laziali ringraziandoli del sostegno e della grande passione. Di seguito le sue parole:

"Ciao Laziali,

Ci tengo a ringraziare tutte le persone che ho incontrato all’interno del club, i miei compagni di squadra, lo staff e la dirigenza.

Anche se questa avventura non è andata come tutti noi avremmo sperato, conserverò dei bei ricordi del mio periodo qui.

Un ringraziamento speciale va ai tifosi, che sono sempre stati presenti, nei momenti belli come in quelli difficili. Il vostro sostegno, la vostra passione e la vostra fedeltà resteranno sempre con me.

Auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che ne fanno parte.

Grazie di tutto. Forza Lazio !"