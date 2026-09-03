Lazio, Fabiani su Pellegrini: "Non è una cosa nata così, vi spiego"

Il mercato è stato uno degli argomenti principali toccati da Fabiani durante la conferenza stampa a margine delle presentazioni dei nuovi acquisti. A proposito degli svincolati e di Pellegrini, il ds ha spiegato: "C'è ancora il mercato degli svincolati, chiaro che il mercato non dorme mai fino a quando c'è la possibilità di lavorare. Ho preferito lasciare slot liberi per monitorare il mercato degli svincolati".

"La norma ci consente di reinserire in qualsiasi momento i ragazzi ora fuori, però per essere onesto devo aggiungere che ci sono giocatori e ragazzi straordinari che non rientrano nel progetto futuro della Lazio, a scanso di equivoci. Bisogna essere sinceri e lineari. Ieri poteva sembrare una cosa nata lì per lì, in realtà gli agenti sapevano in largo anticipo l'orientamento della società".

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