Rambaudi: “Lazio, buon mercato nonostante Romagnoli. In difesa…”

Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. Queste le sue parole sul mercato della Lazio: “Il mio giudizio del mercato resta buono, Fabiani è stato bravo sia nel cedere che nel comprare. Per me questa squadra aveva dei valori tecnici e con gli innesti li ha aumentati”.

“Al centro della difesa immagino si adatterà Marusic, per esperienza e anche per la possibilità di correre meno. Doekhi non mi dà grande affidabilità, buon giocatore ma nulla più. E poi bisogna vedere Sutalo, se è un giocatore che Gattuso ha voluto a tutti i costi, se corrisponde al suo centrale ideale. Provstgaard è forte, ancora da accompagnare, da supportare, ma forte”.

“Gudmundsson è bravo, deve dare continuità. Se Gattuso lo mette esterno, con Pinamonti in mezzo e Zaccagni sull’altra corsia, potrebbe essere tanta roba. Sono soddisfatto del mercato. Mi piace la valorizzazione di Floriani che ha dato freschezza e gamba”.