Calciomercato Lazio | Ratkov al Levante: i dettagli su formula, bonus e riscatto

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Petar Ratkov si è trasferito in Spagna per indossare la maglia del Levante. L'ormai ex attaccante biancoceleste è volato in Liga con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La Lazio ha ottenuto un milione per il prestito oneroso, mentre l'obbligo di riscatto è fissato a 14 milioni.

Nelle ultime ore si è parlato molto delle condizioni che porterebbero al riscatto del centravanti dopo che dalla Spagna era emerso il dettaglio del possibile obbligo di riscatto nel caso in cui l'ex Salisburgo fosse riusciro a realizzare dieci gol. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la situazione è un po' diversa.

Al raggiungimento dei dieci gol, infatti, non scatterebbe l'obbligo di riscatto ma si sbloccherebbe un bonus che porterebbe un ulteriore milione di euro nelle casse biancocelesti lasciando sempre nelle mani degli iberici la possibilità o meno di riscattare il giocatore. Le condizioni che porterebbero al riscatto obbligatorio del giocatore sono altre e ve le elenchiamo di seguito.

Il Levante sarebbe costretto a riscattare Ratkov nel caso in cui il calciatore riuscisse a segnare 15 gol e contemporaneamente collezionasse 20 presenze con la squadra valenciana. Il motivo di questi paletti è legato anche alla condizione economica del club spagnolo che deve fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario e i rigidi paletti messi negli ultimi anni nella Liga (con cui hanno avuto problemi anche big come Barcellona, Atletico e Real Madrid). La cosa trova conferma anche nelle parole di Héctor Rodas, direttore sportivo del Levante, che ha parlato in conferenza stampa. Il dirigente ha spiegato che il diritto di riscatto non si sarebbe tramutato in obbligo dopo dieci gol e che le condizioni del trasferimento del giocatore fossero legati a condizioni molto più complicate.

In casa Lazio l'operazione viene vista in maniera positiva perché questa dà modo a Ratkov di trovare maggiore spazio e di mettersi in luce anche qualora non si verificassero le condizioni per un riscatto immediato in estate.

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