Pato: "Ai tempi del Milan i più forti ai videogiochi erano Nesta e Pirlo"

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

RASSEGNA STAMPA - Alexandre Pato, ex calciatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport. L'ex centravanti brasiliano ha parlato di Modric, del mercato rossonero e ha ricordato il passato. Anche quando con i compani giocava ai videogiochi, ma i più bravi erano due in particolare. Di seguito le sue parole:

"In quegli anni almeno una decina di noi giocava spesso ai videogiochi: io, Emerson, Seedorf, Kakà, Pirlo, Nesta... Ci divertivamo. I più forti erano Nesta e Pirlo".