Pato: "Ai tempi del Milan i più forti ai videogiochi erano Nesta e Pirlo"
02.09.2026 16:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
RASSEGNA STAMPA - Alexandre Pato, ex calciatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport. L'ex centravanti brasiliano ha parlato di Modric, del mercato rossonero e ha ricordato il passato. Anche quando con i compani giocava ai videogiochi, ma i più bravi erano due in particolare. Di seguito le sue parole:
"In quegli anni almeno una decina di noi giocava spesso ai videogiochi: io, Emerson, Seedorf, Kakà, Pirlo, Nesta... Ci divertivamo. I più forti erano Nesta e Pirlo".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.