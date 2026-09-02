Udinese - Lazio, scelto l'arbitro del match: la designazione

02.09.2026 15:40 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Udinese - Lazio, scelto l'arbitro del match: la designazione
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È stata resa nota la designazione di Udinese - Lazio, terza giornata di campionato in programma per lunedì 7 settembre alle 20:45. L'arbitro del match sarà Paride Tremolada della sezione di Monza. Di seguito la sestina completa.

Arbitro: Tremolada;

Assistenti: Rossi - Monaco;

IV Uomo: Maresca;

VAR: Maggioni;

AVAR: Rutella.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.