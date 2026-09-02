Udinese - Lazio, scelto l'arbitro del match: la designazione
02.09.2026 15:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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È stata resa nota la designazione di Udinese - Lazio, terza giornata di campionato in programma per lunedì 7 settembre alle 20:45. L'arbitro del match sarà Paride Tremolada della sezione di Monza. Di seguito la sestina completa.
Arbitro: Tremolada;
Assistenti: Rossi - Monaco;
IV Uomo: Maresca;
VAR: Maggioni;
AVAR: Rutella.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.