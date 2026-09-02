Lazio, Rambaudi: "Gudmundsson ha qualità. Ecco il mio voto al mercato"

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Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare il mercato del club biancoceleste. Di seguito le sue parole:

"Gudmundsson è un giocatore tecnicamente valido, ha qualità importanti nell’1 contro 1. Io ho difficoltà a capire dove verrà inserito. Può essere un valore aggiunto, credo che nel 4-3-3 potresti adattarlo a destra, potrà fare cose buone entrando in mezzo al campo, da trequartista. Altrimenti, se ci sono tutti in mezzo al campo, i titolari la Lazio li ha. Frattesi non può giocare in un centrocampo a due. Ho difficoltà, ripeto, a capire dove potrà metterlo Gattuso, non è l’alternativa a Pinamonti, a sinistra c’è Zaccagni".

"Gudmundsson è stato discontinuo a Firenze, ma ha qualità. Sono contento che sia arrivato un giocatore così ad ampliare la qualità della rosa. Tecnicamente è forte, deve trovare continuità e Gattuso deve essere bravo a capire la sua collocazione: con tutte queste condizioni sarebbe un valore aggiunto. Do 8 al mercato della Lazio, Frattesi alza la media. Poi c’è Pinamonti. Sutalo anche ha qualità. Pedraza è un giocatore normalissimo, in Italia ne trovi tanti così; ci può stare ma io non lo vedo come titolare, per me è un’alternativa".