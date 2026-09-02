Calciomercato Lazio | Gigot ha rescisso: quanto risparmia Lotito?

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CALCIOMERCATO LAZIO - Samuel Gigot ha rescisso il proprio contratto con la Lazio. Il difensore francese dopo due stagioni ha detto addio alla società biancoceleste, a un anno dalla scadenza del suo contratto. La volontà di dividere le strade era comune, con il calciatore che ora è libero di trovarsi una nuova squadra bypassando le trattative tra le società e spingendo di più sull'ingaggio. L'accordo, infatti, sarebbe stato trovato senza troppe complicazioni. Secondo quanto riportato dal Messaggero, per la rescissione consensuale la Lazio e Gigot si sarebbero accordati sul riconoscimento di appena due mensilità per il calciatore. Se dovesse essere confermato, questo permetterebbe a Lotito di risparmiare 1,6 milioni di euro dallo stipendio del difensore francese.