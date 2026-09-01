Lazio, Piantanida spiega: "Spero Gattuso possa stupirmi perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Franco Piantanida ha parlato ai mcirofoni di TMW Radio commentando le mosse di mercato delle squadre di Serie A, soffermandosi anche sul lavoro fatto dalla Lazio e sulla stagione con Gattuso in panchina. Di seguito le sue parole: "Lazio? Se avesse avuto un grande allenatore questa squadra avrebbe potuto volare più in alto. Spero che Gattuso possa stupirmi, perché i giocatori sono arrivati".