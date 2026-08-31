Calciomercato Lazio | Nuovo tentativo per Icardi? La situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - Ultimi giorni bollenti di mercato per la Lazio. Sono ancora in ballo alcune uscite, che potrebbero poi favorire nuovi innesti nel reparto offensivo. Restano in piedi infatti sia la cessione di Dia al Rennes che quella di Cancellieri al Genoa. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità, dopo di che la società biancoceleste si muoverà in entrata.
Vi abbiamo parlato di nuovi contatti per Bjerkebo e dell'interesse per Madjed. Ma come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe fatto un nuovo tentativo anche per Mauro Icardi. Al momento però sembra non esserci apertura: il club di Formello sa che potrebbe essere un colpo importante, per questo resta vigile sull'argentino (ancora svincolato). Chissà che non possa diventare un colpo last minute.