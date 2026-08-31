“La prima con la maglia della Lazio”: la GR Sports esalta Pinamonti - FOTO
31.08.2026 12:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Pochi minuti in campo, giusto il tempo dell’emozione della prima presenza con la maglia della Lazio. A pochi giorni dal suo arrivo a Formello fa subito il suo esordio in biancoceleste Andrea Pinamonti. E gli bastano cinque minuti per far vedere parte di ciò che potrà offrire alla squadra di Gattuso: controllo in area spalle alle porta, girata e tiro che esce sfiorando il palo. Ci sarà tempo per trovare anche il primo gol per la nuova punta della Lazio che, intanto, è stata celebrata sui profili social della propria agenzia, la GR Sports. “La prima di Andrea Pinamonti con la Lazio” si legge a corredo di un’immagine dell’attaccante con la maglia biancoceleste. Di seguito la foto.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.