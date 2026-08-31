“La prima con la maglia della Lazio”: la GR Sports esalta Pinamonti - FOTO

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Pochi minuti in campo, giusto il tempo dell’emozione della prima presenza con la maglia della Lazio. A pochi giorni dal suo arrivo a Formello fa subito il suo esordio in biancoceleste Andrea Pinamonti. E gli bastano cinque minuti per far vedere parte di ciò che potrà offrire alla squadra di Gattuso: controllo in area spalle alle porta, girata e tiro che esce sfiorando il palo. Ci sarà tempo per trovare anche il primo gol per la nuova punta della Lazio che, intanto, è stata celebrata sui profili social della propria agenzia, la GR Sports. “La prima di Andrea Pinamonti con la Lazio” si legge a corredo di un’immagine dell’attaccante con la maglia biancoceleste. Di seguito la foto.