WOMEN | Grassadonia: “Brava Lazio, ma c’è da lavorare. Contro l’Inter…”

Buona anche la seconda per la Lazio Women, che tra le mura amiche del Fersini supera il Parma per due reti a zero. Al termine della gara è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club il tecnico Gianluca Grassadonia. Queste le sue parole: “Complimenti alle ragazze per la vittoria, non è mai facile. Abbiamo incontrato una buona squadra, volevamo portarla a casa e ci siamo riusciti. C’è tanto da lavorare e migliorare soprattutto nella gestione della palla, nei momenti della gara, nelle transizioni che bisogna fare meglio. È un risultato che ci sta, anche oggi abbiamo saputo soffrire. La squadra si sta conoscendo e amalgamando, guardiamo i segnali positivi e lavoreremo sul tanto che c’è ancora da fare”.

“Progressi? Dal punto di vista del gioco ero più contento della prestazione col Napoli. Dobbiamo fare meglio, trovare automatismi e conoscenze personali e di gruppo. Ma soprattutto c’è da migliorare la gestione della palla, giocare più da squadra. C’erano tanti spazi non sfruttati, ma fa parte del percorso di crescita: oggi abbiamo fatto meno in fase di possesso, lavoreremo tanto su quello. Ma la prestazione e la voglia delle ragazze è stata importante: sicuramente segnali positivi”.

“Importantissimo non aver preso gol, abbiamo giocatrici del gruppo storico che sono un esempio per tutte. Ma anche chi è subentrata si è data da fare. Martin è stata chiamata in causa l’ultimo giorno perché Roddar non è stata benissimo. Ha fatto una gran prestazione e un gran gol, ma anche lì c’è da lavorare tanto e crescere. Oggi faceva tanto caldo e come loro lo abbiamo sofferto, ma prendo tanti spunti positivi e qualcuno negativo. Siamo pronti a operare su questo”.

“È una squadra che mi sta sorprendendo per abnegazione e voglia di crescere ogni giorno. Non si tirano mai indietro. Ora troviamo l’Inter, una corazzata nonché la squadra più forte secondo me. C’è la curiosità di andarsela a giocare, in questo momento abbiamo una classifica importante, vogliamo entrare nelle quattro semifinaliste ma ci sono tante altre squadre che come noi vogliono farlo, quindi ci prepariamo a lavorare per la trasferta e proveremo a combattere e crescere sempre di più giorno dopo giorno”.

“Sicuramente la gara dello scorso anno può essere uno stimolo in più, ma io sono contento di questa prestazione e della determinazione delle ragazze. Ora abbiamo una settimana per preparare bene la partita. Cercheremo di fare il massimo e di andarcela a giocare. Poi magari in settimana parleremo delle sensazioni, che sicuramente saranno buone perché questo gruppo lavora bene”.