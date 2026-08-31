Lazio-Milan, è ufficiale il cambio data: ecco quando si giocherà
31.08.2026 13:25 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio, con una nota sul proprio sitop ufficiale, ha diffuso la nuova data della partita tra Lazio e Milan, inizialmente programmata per domenica 13 settembre alle 20.45 e che, per gli impegni europei dei rossoneri, è stata anticipata a sabato 12 settembre, alle ore 18.00. Cinque giorni dopo il match contro l'Udinese.
"La Lega Serie A, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che la gara Lazio-Milan, valida per la quarta giornata del campionato Serie A Enilive, si disputerà sabato 12 settembre 2026 alle ore 18:00".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.