Lazio-Milan, è ufficiale il cambio data: ecco quando si giocherà

La Lazio, con una nota sul proprio sitop ufficiale, ha diffuso la nuova data della partita tra Lazio e Milan, inizialmente programmata per domenica 13 settembre alle 20.45 e che, per gli impegni europei dei rossoneri, è stata anticipata a sabato 12 settembre, alle ore 18.00. Cinque giorni dopo il match contro l'Udinese.

"La Lega Serie A, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che la gara Lazio-Milan, valida per la quarta giornata del campionato Serie A Enilive, si disputerà sabato 12 settembre 2026 alle ore 18:00".