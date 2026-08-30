Calciomercato Lazio | Ratkov a un passo dal Levante. Ma il Siviglia...
CALCIOMERCATO LAZIO - Petar Ratkov lascerà la Lazio. Questa è una certezza confermata dalla sua mancata convocazione in vista della partita di questa sera tra la squadra di Gennaro Gattuso e il Genoa. L'attaccante serbo vede nella Spagna la sua prossima destinazione, resta da capire solo in quale città si concretizzerà il trasferimento.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, da una parte, infatti, c'è il pressing del Levante che sarebbe vicinissimo all'accordo con la Lazio, impostato sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, più obbligo di riscatto fissato a 14.
Dall'altra, invece, c'è il Siviglia. Sfumato il colpo Harder, il club andaluso sarebbe tornato alla carica per Ratkov, ma dovrà accelerare i tempi e presentare subito un'offerta che possa far saltare il banco con il Levante.