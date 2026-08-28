Calciomercato Lazio | Ratkov, il Levante accelera: si lavora a un prestito

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CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano pochi giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e la Lazio è al lavoro per completare la rosa di mister Gattuso. Per farlo, però, va sfoltita ulteriormente la rosa.

L'indiziato principale a lasciare la Lazio è Petar Ratkov: non è mai scattato un feeling speciale con Gattuso e adesso che è arrivato Andrea Pinamonti lo spazio per lui è diminuito ulteriormente.

L'ex Salisburgo è in uscita, adesso è più vicino che mai a lasciare la Capitale: secondo quanto riportato dal giornalista Valerio Marcangeli ai microfoni di Radio Laziale, il Levante avrebbe superato il Siviglia nella corsa al centravanti classe 2003. Si lavora al prestito.