Calciomercato Lazio | Ratkov, il Levante accelera: si lavora a un prestito
28.08.2026 20:15 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano pochi giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e la Lazio è al lavoro per completare la rosa di mister Gattuso. Per farlo, però, va sfoltita ulteriormente la rosa.
L'indiziato principale a lasciare la Lazio è Petar Ratkov: non è mai scattato un feeling speciale con Gattuso e adesso che è arrivato Andrea Pinamonti lo spazio per lui è diminuito ulteriormente.
L'ex Salisburgo è in uscita, adesso è più vicino che mai a lasciare la Capitale: secondo quanto riportato dal giornalista Valerio Marcangeli ai microfoni di Radio Laziale, il Levante avrebbe superato il Siviglia nella corsa al centravanti classe 2003. Si lavora al prestito.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.