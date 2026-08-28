Ex Lazio | Gila, emozione per la prima a San Siro: "Una serata speciale"

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Esordio a San Siro in Serie A per Mario Gila. L'ex difensore della Lazio ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Milan - Venezia, di seguito le sue parole:

"Si comincia a sentire subito l'emozione, sai che sei di fronte a una tifoseria incredibile e in uno degli stadi più importanti d'Europa. Abbiamo sofferto la perdita di Baresi, sicuramente sarà una serata speciale. Dobbiamo dare tutto per il campionato e per onorare un giocatore importantissimo come lui".