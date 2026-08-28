Lazio, i tifosi acclamano Pinamonti: pioggia di applausi a Formello

WEBTV PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALL'ESTERO: "INTERESSE PER ZEBIC DELLA DINAMO ZAGABRIA" CALCIOMERCATO LAZIO - Un nuovo nome finisce in orbita Lazio. Come riportato da Rudy Galetti su X, il club biancoceleste avrebbe mostrato interesse per un giovane difensore centrale. Si tratta del croato Marko Zebic, classe 2007 della Dinamo Zagabria. Ci sarebbe anche... CALCIOMERCATO LAZIO - Un nuovo nome finisce in orbita Lazio. Come riportato da Rudy Galetti su X, il club biancoceleste avrebbe mostrato interesse per un giovane difensore centrale. Si tratta del croato Marko Zebic, classe 2007 della Dinamo Zagabria. Ci sarebbe anche...