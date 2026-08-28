Lazio, i tifosi acclamano Pinamonti: pioggia di applausi a Formello
28.08.2026 19:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ecco il nuovo acquisto. L'ultimo, in ordine cronologico, Andrea Pinamonti. È al secondo giorno di allenamenti con la maglia della Lazio, nel pomeriggio di fronte ai circa mille tifosi sugli spalti del Fersini. Accolto già all'ingresso dagli applausi, il centravanti è stato acclamato dal pubblico presente a fine seduta. Un inizio positivo in vista della prima gara ufficiale di domenica contro il Genoa.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.