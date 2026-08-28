Torino, Fitz-Jim: "Aspetto la Lazio! Sono amico di Taylor e Sutalo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Parla Kian Fitz-Jim. Il nuovo centrocampista del Torino si è raccontato ai canali ufficiali del club granata tornando anche sul suo passato all'Ajax. Lì ha conosciuto Sutalo e Taylor, ora entrambi alla Lazio. Per questo non vede l'ora di affontarli in campionato. Di seguito le sue parole: "Schuurs? Non ho mai giocato una gara ufficiale con lui, ma abbiamo fatto insieme un paio di ritiri. Mangiavo spesso con lui, Ekkelenkamp dell’Udinese e Taylor della Lazio. Quale partite aspetto di più? Dico le due contro Roma e Lazio: da una parte ci sono Rensch e Salah-Eddine, dall’altra Taylor e Sutalo, è bello affrontare i tuoi amici".