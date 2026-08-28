Calciomercato Lazio | Ratkov, sale (ancora) il numero di pretendenti: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Quando mancano solamente una manciata di giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato, il futuro di Petar Ratkov è ancora in bilico. Nelle ultime ore, la pista più calda sembrerebbe essere quella che porta al Siviglia, ma non mancano altre pretendenti. Non solo il Tolosa, di cui si è parlato già questa mattina, ma anche il Levante si sarebbe informata sull'attaccante ex Salisburgo.
Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X: "Lazio, non solo il Siviglia su Ratkov: c'è anche il Levante. Anche i rossoblù offrono un prestito con diritto di riscatto". Bisognerà vedere che il tutto riuscirà a concretizzarsi prima del gong finale: il calciatore biancoceleste, in caso di permanenza, non avrebbe grande spazio all'interno della rosa, a maggior ragione con l'arrivo di Pinamonti.
.@OfficialSSLazio, non solo il Siviglia su Ratkov: c'è anche il Levante. Anche i rossoblù offrono un prestito con diritto di riscatto @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2026