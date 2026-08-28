Calciomercato Lazio | Ratkov, sale (ancora) il numero di pretendenti: i dettagli

28.08.2026 13:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Calciomercato Lazio | Ratkov, sale (ancora) il numero di pretendenti: i dettagli
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CALCIOMERCATO LAZIO - Quando mancano solamente una manciata di giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato, il futuro di Petar Ratkov è ancora in bilico. Nelle ultime ore, la pista più calda sembrerebbe essere quella che porta al Siviglia, ma non mancano altre pretendenti. Non solo il Tolosa, di cui si è parlato già questa mattina, ma anche il Levante si sarebbe informata sull'attaccante ex Salisburgo.

Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X: "Lazio, non solo il Siviglia su Ratkov: c'è anche il Levante. Anche i rossoblù offrono un prestito con diritto di riscatto". Bisognerà vedere che il tutto riuscirà a concretizzarsi prima del gong finale: il calciatore biancoceleste, in caso di permanenza, non avrebbe grande spazio all'interno della rosa, a maggior ragione con l'arrivo di Pinamonti

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.