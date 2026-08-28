Calciomercato | Folorunsho, scelta la prossima squadra: ecco dove giocherà

Fonte: TMW

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Altro rinforzo in arrivo per il Monza, che in questi ultimi gironi di mercato si sta confermando come uno dei club più attivi di tutta la Serie A. Secondo quanto infatti riportato da Fabrizio Romano, il club brianzolo ha raggiunto un accordo con il Napoli per quanto riguarda l'arrivo di Michael Folorunsho. Il centrocampista classe 1998, dopo l'ultima stagione trascorsa con la maglia del Cagliari, è adesso pronto ad unirsi al Monza in un prestito con diritto di riscatto e già nella giornata di oggi potrebbe sostenere le visite mediche di rito.