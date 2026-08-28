Calciomercato Lazio | C'è concorrenza per Zebic: la situazione
28.08.2026 11:00 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'ultimo nome per la difesa della Lazio proviene (di nuovo) dalla Croazia: si tratta di Marko Zebic, 19enne di proprietà della Dinamo Zagabria. Il profilo del classe 2007 viene tenuto in considerazione dal club biancoceleste nel caso in cui Romagnoli venisse ceduto in questi ultimi giorni di mercato. Zebic, però, non piace solo alla Lazio: secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, diverse squadre di Premier League sarebbero interessate al difensore croato.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.