Lazio, senti Pancaro: "Senza tifosi è come avere 10 punti in meno in classifica"

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Raggiunto dai microfoni di Radiosei l'ex calciatore della Lazio Giuseppe Pancaro ha detto la sua sulle ultime mosse di mercato dei biancocelesti: “Le ultime operazione della Lazio sul mercato sono state ottime. Frattesi e Pinamonti sono ottimi giocatori, faranno bene".

"La premessa è che la Lazio si prepara ad affrontare un campionato in modo diverso rispetto alle altre. Senza i propri tifosi è certamente una squadra più debole. Nella situazione attuale, bisognorebbe ragionare come se ci fosse una penalizzazione di dieci punti. Alla lunga lo stadio pieno trascina e fornisce risultati. Questo non c’è e per questo è meno forte".

"Detto questo, mi aspetto un campionato di difficoltà. Capire quali e quante siano non è facile, senza i propri tifosi la classifica cambia, c’è poco da fare. Non è un caso che la Lazio a Bologna la Lazio abbia giocato in modo compatto e con vitalità, è stata una vittoria meritata, importantissima per il morale. Ho visto una squadra determinata, ha difeso ed attaccato in undici".

"Lotito a Reggio Calabria mentre a Formello si aprono i cancelli? Io penso che sia arrivata una rottura insanabile. Non so, onestamente, cosa si possa fare per risolvere questo problema. I tifosi stanno dando dimostrazione di grande amore. Sono coerenti ed ineccepibili. La speranza è sempre che possa accadere qualcosa”.

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