Sassuolo, Aquilani: "Esposito? Ha caratteristiche diverse da Pinamonti..."

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Andrea Pinamonti ha salutato il Sassuolo per diventare un nuovo calciatore della Lazio e, i neroverdi, hanno deciso di acquistare Sebastiano Esposito, anche lui accostato in questa sessione ai biancocelesti, per sostituirlo.

Di entrambi ha parlato il tecnico Alberto Aquilani in conferenza stampa: “Lui e Pinamonti sono due attaccanti differenti, Andrea è sempre stato un attaccante da area di rigore mentre Sebastiano in queste ultime esperienze si è sempre trovato a giocare vicino a un attaccante”.

“lo voglio vedere come attaccante perché secondo me ha tutto per diventare un attaccante ovvio con le caratteristiche sue, non con le caratteristiche di un Pinamonti o di un Bowie che sono caratteristiche diverse, quindi il mio obiettivo con lui sarà questo”.

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