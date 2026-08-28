GOSSIP | Ilary Blasi e Bastian Muller le nozze si faranno: ecco data e location

Alla fine il matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Muller si farà. Dopo le indiscrezioni e i dubbi ecco la data e la location delle nozze. Stando a quanto rivelato da alcune testate sarebbero arrivate infatti le pubblicazioni del matrimonio e sarebbero stati consegnati anche i tanto attesi inviti che sarebbero molto ristretti e riservati solo a familiari... <<< ILARY BLASI >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini