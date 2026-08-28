PRIMAVERA | Battisti: “Lazio quadrata. Ho ritrovato serenità dopo l’infortunio”

Si avvicina l’esordio stagionale tra le mura amiche per la Lazio Primavera. Dopo la prima gara a Lecce i biancocelesti ripartiranno dal Fersini per sfidare l’Albinoleffe. Proprio in vista del match è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club Valerio Battisti. Queste le sue parole: “Buona la prima, Lecce non è un campo facile ma è importante aver portato a casa i tre punti e la prestazione, che crea morale e squadra”.

“Siamo andati a Ovindoli in estate per un bel ritiro, con tanta fatica e tante doppie sedute. Mi sono divertito con i compagni anche nelle serate insieme. Abbiamo avuto occasioni di svago per creare un bel gruppo nonostante ci siano ragazzi di età differenti. Testa sulle spalle? Non sono io a doverlo dire, ma penso di averla. Vedo una squadra quadrata, tanto, come dicevo ai miei compagni. Ma è presto per fare previsioni, vediamo di settimana in settimana”.

“Dopo l’infortunio ho ritrovato il campo e la serenità, che è la cosa più importante. Non mi metto macro obiettivi, lavoro a piccoli passi di settimana in settimana. Stiamo lavorando sui dettagli, che nel calcio fanno la differenza. I minuti di recupero ci hanno tolto punti importanti, sono partite che pesano e che mi hanno lasciato sicuramente un insegnamento. L’atteggiamento, il capire che la partita finisce quando fischia l’arbitro”.