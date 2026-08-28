Lazio, Cancellieri fuori lista dopo il rifiuto al Genoa? La situazione
28.08.2026 15:25 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Matteo Cancellieri rischia di finire fuori lista. La notizia è stata lanciata da Alberto Abbate, giornalista del Messaggero, che intervenuto ai microfoni di Radio Laziale ha detto: "Cancellieri andava verso il 'no' al Genoa e alla fine è arrivato. Il giocatore vuole andare a scadenza e scegliersi lui la prossima destinazione con un rischi molto forte. Ora c'è un braccio di ferro con Cancellieri che, dopo il rifiuto al Genoa, potrebbe finire fuori lista".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.