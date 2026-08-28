Lazio, Cancellieri fuori lista dopo il rifiuto al Genoa? La situazione

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Matteo Cancellieri rischia di finire fuori lista. La notizia è stata lanciata da Alberto Abbate, giornalista del Messaggero, che intervenuto ai microfoni di Radio Laziale ha detto: "Cancellieri andava verso il 'no' al Genoa e alla fine è arrivato. Il giocatore vuole andare a scadenza e scegliersi lui la prossima destinazione con un rischi molto forte. Ora c'è un braccio di ferro con Cancellieri che, dopo il rifiuto al Genoa, potrebbe finire fuori lista".