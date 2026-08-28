Atalanta, Sarri sul sorteggio in Conference: "La competizione è cresciuta di livello, ci teniamo molto"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha commentato il sorteggio di Conference League ai canali ufficiali del club, esprimendosi sul livello della competizione e sull'entusiasmo e l'impegno che ne dovranno caratterizzare la partecipazione. La Dea giocherà contro Ajax (trasferta), Pafos (casa), Borac (trasferta), Kairat Almaty (casa), Riga (trasferta), Mjallby (casa). Di seguito le sue dichiarazioni: "I playoff hanno dimostrato che questa competizione è cresciuta di livello e ciò ci impone di prestare la massima attenzione. Ci aspetta una trasferta prestigiosa come quella ad Amsterdam con l’Ajax. Incontreremo il Pafos che è una squadra che viene da una buona esperienza in Champions League nella scorsa stagione, oltre ad altre formazioni interessanti, tutte da studiare attentamente perché le insidie sono sempre dietro l’angolo".

"Questa è una competizione alla quale teniamo tutti, società, squadra e i nostri tifosi. Vogliamo dunque affrontarla con grande determinazione e provare ad andare il più avanti possibile".