PRIMAVERA - Lazio, la designazione contro l'Albinoleffe: chi dirigerà il match?

Vinta la partita contro il Lecce alla prima giornata del campionato Primavera 1, la Lazio di Punzi tornerà in campo a Formello sabato 29 agosto, alle ore 10.00, contro l'Albinoleffe. In vista di questo secondo appuntamento la Lega ha emesso le designazioni arbitrali, con il match dei biancocelesti che sarà diretto da Fabio Rosario Luongo. Il fischietto di Frattamaggiore sarà diretto dagli assistenti Alessandro Ceci e Paolo Cozzuto.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_