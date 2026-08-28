FIFA, Figo su Infantino: "Deve esserci rispetto per la gente. L'unica soluzione è..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Luis Figo è intervenuto ai microfoni di Sportitalia e ha espresso un'opinione su Gianni Infantino e più in generale sull'attuale situazione della FIFA. Di seguito le sue parole: "Credo che il comunicato sia abbastanza esplicito nel contenuto, è quello che il mondo del calcio pretende in questo momento. Questa situazione non la vuole nessuno per il calcio mondiale, deve esserci rispetto per tutta la gente che lo ama e una spiegazione importante per quello che è accaduto. La FIFA deve dare sempre l'esempio di una buona governance, di trasparenza, alla fine sono tanti gli stakeholder che vogliono spiegazioni"

"Il calcio non si vende ai privati, è della gente, è passione, è sentimento, è delle federazioni, dei giovani. Non si può vendere ai privati. L'unica soluzione è un cambio importante".