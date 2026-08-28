Lazio, Turci: "Zhegrova? Mi intriga! Per Pinamonti è il momento di..."

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Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Tommaso Turci. Il bordocampista di DAZN ha parlato della situazione in casa Lazio, dell'arrivo di Andrea Pinamonti e dell'ipotesi Zhegrova.

ZHEGROVA - "Parliamo di un giocatore con una tecnica di base fuori dal comune. A livello di continuità è sempre un po' mancato, raramente gioca una partita intera. Poche volte ha fatto più di sessanta minuti. A volte fa sparire la palla e la fa ricomparire o fa la giocata che ti fa vincere la partita. L'unico dubbio è sulle garanzie. A me intrighrebbe vederlo alla Lazio, ma sarebbe una scommessa. In biancoceleste verrebbe responsabilizzato ulteriormente, questo lo potrebbe spingere ad alzare il livello. Rispetto a Cancellieri parliamo di due giocatori con status completamente diversi".

PINAMONTI - "Sono curioso di vedere Pinamonti in una piazza importante. Si è sempre parlato di un giocatore da doppia cifra e continuo, ma non è mai riuscito a fare uno step in una società dove sentiva le pressioni. Può alzare il suo livello, può ancora migliorarsi. Parliamo di un attaccante con buona pulizia del pallone e premiare gli inserimenti. L'ho visto fare prestazioni trascinanti".

IL MOMENTO - "Quella di Sarri era una Lazio che divertiva ed emozionava. Ha segnato delle partite straordinarie. Mi sono divertito tantissimo a seguire la Lazio. Adesso è complesso anche per gli stessi giocatori. Questa situazione non si può sottosottovalutare. Nella scorsa stagione ho avuto brividi durante Lazio-Milan che raramente ho avuto. Il pubblico ha vinto quella partita. Sportivamente parlando è stata una battaglia emotiva che ha trascinato la squadra. Oggi è un peccato che in questo testo i giocatori possano far fatica a esprimersi. Non è facile per loro, figuriamoci per tutti gli addetti ai lavori. Non si può sottovalutare questo aspetto".

GATTUSO - "Gattuso di situazione tranquille non le vuole vivere. Gli piace buttarsi in situazioni dove riesce a dare tutto. Poi a volte riesce, altre volte no. All'inizio ero molto scettico, poi ho pensato che lui è da gruppo. L'ho seguito da vicino al Milan e lui dai giocatori si fa voler bene. Trasmette un autentico. Poi i risultatti devono accompagnare".