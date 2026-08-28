Non c’è spazio per Ratkov: in disparte durante l’allenamento della Lazio

Allenamento a porte aperte a Formello nell’antivigilia della gara tra Lazio e Genoa all’Olimpico. Dopo una fase di attivazione atletica con i compagni si sono staccati dal gruppo Ricardo Bordon e Serra, ma soprattutto Petar Ratkov. I due Primavera si sono mantenuti attivi con qualche scambio col pallone, lo stesso su cui ha scelto di sedersi invece l’attaccante serbo che ha assistito in disparte alla partitella a campo ridotto dei compagni. Una conferma, dopo le ultime scelte di Gattuso e le voci di mercato, di come il futuro del serbo sarà molto probabilmente lontano da Formello.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele