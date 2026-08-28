Lazio, cori per Gattuso: il tecnico firma gli autografi a fine seduta

C’è anche Gattuso tra gli acclamati durante la seduta di allenamento odierna aperta ai tifosi della Lazio. Il tecnico biancoceleste ha ricevuto diversi cori da parte dei tifosi presenti e al termine della seduta si è presentato a ridosso delle recinzioni per una seduta dedicata alla firma degli autografi ai tifosi presenti. Come il tecnico anche diversi calciatori della Lazio, dai nuovi arrivati Frattesi e Sutalo fino a Taylor, Rovella e tanti altri.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele