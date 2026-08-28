WOMEN | Lazio - Parma, scelto l’arbitro del match: la designazione completa
28.08.2026 19:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Andrà in scena al Fersini alle ore 18:00 di domenica 30 agosto la seconda gara ufficiale della stagione per la Lazio Women. Le biancocelesti ospiteranno tra le mura amiche il Parma per la seconda giornata di Serie A Women's Cup.
Occasione importante per le biancocelesti che dopo la vittoria della prima giornata contro il Napoli potrebbero mettere un tassello importante per il passaggio del turno.
E proprio in vista del match è stata resa nota la designazione arbitrale. La gara tra Lazio Women e Parma sarà diretta dal signor Simone Palmieri di Avellino, gli assistenti saranno Vito Mattia Losapio e Gabriele Elisino con Andrea Prencipe quarto ufficiale.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.