WOMEN | Lazio - Parma, scelto l’arbitro del match: la designazione completa 

Andrà in scena al Fersini alle ore 18:00 di domenica 30 agosto la seconda gara ufficiale della stagione per la Lazio Women. Le biancocelesti ospiteranno tra le mura amiche il Parma per la seconda giornata di Serie A Women's Cup.

Occasione importante per le biancocelesti che dopo la vittoria della prima giornata contro il Napoli potrebbero mettere un tassello importante per il passaggio del turno.

E proprio in vista del match è stata resa nota la designazione arbitrale. La gara tra Lazio Women e Parma sarà diretta dal signor Simone Palmieri di Avellino, gli assistenti saranno Vito Mattia Losapio e Gabriele Elisino con Andrea Prencipe quarto ufficiale.