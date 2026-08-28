Calciomercato Lazio | Il Sassuolo scarta Lazzari: il nuovo terzino arriva dal Como

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CALCIOMERCATO LAZIO - Manuel Lazzari era nella lista del Sassuolo, alla ricerca di un nuovo terzino destro da regalare ad Aquilani. I neroverdi, però, hanno scelto di scartare il calciatore della Lazio: il primo obiettivo era Belghali del Verona, ma dopo che la trattativa si è arenata hanno scelto di virare altrove. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo adesso è a un passo da Van Der Brempt, terzino belga di proprietà del Como.