Lazio, è caccia all'esterno: può arrivare dall'estero. E Zhegrova...
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio lavora per regalare un colpo last minute a Gennaro Gattuso. Forse non l'unico. La novità degli ultimi giorni è che la Lazio si sta muovendo per un nuovo esterno offensivo.
La posizione di Matteo Cancellieri non è mai stata così in bilico, visto anche il contratto in scadenza nel 2027. Su di lui c'è il Genoa, ma non solo. Vi abbiamo raccontato del profilo di Edon Zhegrova, proposto ai biancocelesti dagli agenti del calciatore. Dopo ore di riflessioni, Il profilo sembra non convincere a pieno il club capitolino a causa dei problemi fisici che l'ex Lille si porta dietro da tempo.
Secondo quanto riportato dal giornalista Valerio Marcangeli ai microfoni di Radio Laziale, la Lazio starebbe comunque ricercando un profilo che sostituisca Cancellieri sulla fascia destra. Un profilo ancora non noto, che può arrivare dall'estero.