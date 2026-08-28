Calciomercato Lazio | Il Lipsia ha il suo nuovo attaccante. Ora Harder...

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Lipsia ha chiuso a sorpresa per un nuovo centravanti: si tratta di Marc Guiu, attaccante classe 2006 del Chelsea. Il club tedesco si è assicurato le prestazioni del giovane attaccante a titolo definitivo (era stato accostato anche al Napoli). L'operazione è in via di definizione, lo ha confermato anche il noto esperto Fabrizio Romano con uno dei suoi iconici "Here we go!". Un nuovo acquisto per il Lipsia che ingolfa sempre di più il reparto offensivo e che accompagna sempre di più Conrad Harder lontano dalla Germania. Su di lui c'è la Lazio, ma la lista delle pretendenti è lunga. L'unica cosa certa è che il suo futuro sarà lontano dal Lipsia.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.