Lazio, al Fersini il manifesto della protesta: l’appello di un baby tifoso a Lotito - FOTO

La Lazio apre i cancelli di Formello, circa 1000 tifosi ne approfittano per radunarsi al Fersini e seguire la seduta a porte aperte della squadra di Gattuso. Tra questi tanti bambini che hanno approfittato della prima occasione stagionale per vedere da vicino i calciatori della propria squadra del cuore. Tante maglie e qualche cartellone, tra cui quello di un piccolo tifoso che riassume il senso più profondo della protesta messa in atto dai tifosi biancocelesti. “Puoi vendere così torno allo stadio?” è il messaggio di un giovanissimo tifoso biancoceleste rivolto a Lotito, assente a Formello perché diretto a Reggio Calabria per la presentazione della Reggina. Due universi che corrono su due linee destinate a non incontrarsi mai e che manifestano tutte le ragioni del dissenso del mondo Lazio.

Noi siamo pronti ... pic.twitter.com/OpVpzt6ZBx — Emiliano Gallo (@gallo8196) August 28, 2026