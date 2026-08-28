FORMELLO - Lazio, tifosi al Fersini. Gattuso lancia Frattesi, chance Isaksen

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Allenamento a porte aperte. Mille tifosi ad assistere alla sgambata pomeridiana della Lazio al Fersini. Assente Pellegrini oltre agli infortunati Marusic, Dele-Bashiru (ne avranno per circa venti giorni), Gigot, Patric e Cataldi (out ancora un mese e mezzo). Regolarmente in campo Romagnoli, Sutalo (anche in coppia durante la partitela) e Cancellieri, invischiato in diverse voci di mercato.

Bagno di folla per tutti, con autografi per i tantissimi bambini presenti. Gattuso ha lavorato molto soprattutto sui piazzati, tra punizioni, calci d'angolo e rimesse laterali. Mancano due giorni alla gara contro il Genoa: dopo la rifinitura di sabato mattina (niente conferenza) saranno più chiare le sue scelte di formazione. Tra i pali ci sarà Mandas, di fronte a lui Doekhi e Provstgaard al centro e Floriani e Pedraza sulle fasce.

A centrocampo Frattesi farà il suo esordio dal primo minuto nel terzetto con Rovella in regia e Taylor. In attacco è aperto il ballottaggio sulla destra tra Isaksen, Cancellieri e Noslin. Potrebbe spuntarla il danese, in campo per tutto il secondo tempo a Bologna. Per vedere Pinamonti da titolare ci sarà tempo: domenica al centro giocherà ancora Dia. A sinistra è sicuro del posto Zaccagni.