Calciomercato Lazio | Cancellieri - Genoa, pista riaperta: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO - La pista che può portare Matteo Cancellieri al Genoa non è ancora chiusa. Secondo quanto riportato dal giornalista Valerio Marcangeli ai microfoni di Radio Laziale, infatti, l'esterno della Lazio può ancora lasciare la Capitale e ci sarebbero ancora chances di vederlo in rossoblù. Dal canto suo, la Lazio sta spingendo per cedere il calciatore durante questa sessione di mercato per non perderlo a parametro zero nei prossimi mesi. L'offerta del Grifone, però, sarebbe inferiore ai 2 milioni di euro.