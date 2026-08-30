Lazio, nuovo ruolo per Noslin? Ecco dove lo vede meglio Gattuso

30.08.2026 10:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, nuovo ruolo per Noslin? Ecco dove lo vede meglio Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Continua a girare tutti i ruoli dell’attacco Tijjani Noslin. Il giocatore della Lazio è passato per tre allenatori e tutti lo hanno schierato in diverse posizioni offensive.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero dopo Baroni e Sarri anche Gattuso ha aperto le riflessioni sul ruolo di Noslin in casa Lazio.

Secondo il tecnico l’olandese renderebbe meglio sulla fascia e non da attaccante centrale, ma nello specifico sulla destra del tridente della Lazio e non a sinistra. Per Gattuso, quindi, Noslin potrebbe giocarsi il posto con Isaksen se dovesse uscire Cancellieri, lasciando la fascia sinistra a Zaccagni e Przyborek, Serra (ieri ko con la Primavera) o eventuali nuovi acquisti dal mercato.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.