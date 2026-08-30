Calciomercato Lazio | Ratkov in uscita, Dia no: il punto. E in entrata…

RASSEGNA STAMPA - Sembra ormai destinato a partire Petar Ratkov. I fatti hanno convinto alla fine l’attaccante serbo, che aveva rifiutato due volte il Southampton e che sperava in caso in offerte dalla Bundesliga. Dalla Germania però nessuno si è fatto avanti e, allora, le sirene spagnole sono diventate improvvisamente più concrete per il giocatore della Lazio.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero sembra destinata ad andare in porto l’operazione con il Levante, che ha superato il Siviglia e che dovrebbe prendere Ratkov dalla Lazio in prestito oneroso di circa 2 milioni con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo.

Chi invece sembra destinato a rimanere alla Lazio è Boulaye Dia: nonostante Lotito parlasse di offerte da 18 milioni già accettate ben prima del mercato, il senegalese è stato protagonista al massimo di qualche lieve interessamento mai concretizzato. Per questo rimarrà a Formello e comporrà con Pinamonti il pacchetto di punte a disposizione di Gattuso. Nessun nuovo arrivo è infatti in programma: né Harder né altre soluzioni sono in questo momento sul tavolo a Formello.