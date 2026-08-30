Lazio, Romagnoli è ancora in bilico: torna l’Al-Sadd. E l’Atalanta…

RASSEGNA STAMPA - Ore di attesa per Alessio Romagnoli, che contro il Genoa potrebbe presentarsi all’Olimpico per l’ultima volta da calciatore della Lazio. Il centrale non tante una storia recente travagliata dal punto di vista del mercato non è infatti ancora sicuro di rimanere a Formello fino alla scadenza del contratto.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero su Romagnoli è tornato prepotente l’Al-Sadd, da capire se con la stessa formula che la Lazio aveva già rifiutato o meno. Oltre ai qatarioti c’è sempre l’Atalanta di Maurizio Sarri, che sta valutando se e come affondare il colpo ma che offre inevitabilmente meno dell’ex club di Mancini.

Romagnoli attende e intanto questa sera sarà all’Olimpico in panchina per la gara tra Lazio e Genoa. Pronto a salutare per la terza volta compagni e, idealmente, tifosi in attesa di sviluppi dal mercato.