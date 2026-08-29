Lazio, Bajraktarevic può lasciare il PSV: per l'agente è pronto al salto

CALCIOMERCATO LAZIO - L'ultima indiscrezione, di quelle che stuzzicano la tifoseria, portano a un talento bosniaco. Gli italiani lo conoscono bene, dato che era in campo durante la tragica notte di Sarajevo, quando gli Azzurri guidati proprio da mister Gattuso dissero addio (di nuovo) al sogno Mondiale.

Il suo nome è Esmir Bajraktarevic, esterno classe 2005 di proprietà del PSV. Dalla Bosnia, infatti, è rimbalzato l'interesse della Lazio, che avrebbe già presentato un'offerta al club olandese. Secondo le indiscrezioni, sulle sue tracce ci sarebbero anche Fiorentina e Dinamo Zagabria. I Viola, però, non possono essere considerati realmente in corsa in quanto già hanno acquistato Viery e Oulai durante questa sessione di calciomercato, entrambi extracomunitari (lo è anche Bajraktarevic).

Talento cristallino, esterno destro a piede invertito, abile nel saltare l'uomo, con 20 presenze collezionate con la nazionale maggiore della Bosnia dal suo esordio a settembre 2024. Proprio ciò che la Lazio cerca, un'ala giovane con talento e prospettiva che possa sostituire Cancellieri. Nell'ultima stagione ha collezionato 4 gol e 5 assist in 28 presenze, ma il tecnico Peter Bosz non lo considera più centrale per il progetto del PSV.

Bajraktarevic è pronto al grande salto, in uno dei top 5 campionati europei. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, questo è il futuro che l'agente Fali Ramadani ha in mente per lui. Dopo essersi fatto le ossa in Eredivisie, lo step ideale viene considerato un passaggio in una tra Serie A, Ligue 1, Liga e Bundesliga. Per la Premier è ancora presto. Storicamente, la Lazio ha lavorato spesso con Ramadani, il quale è anche l'agente di Josip Sutalo, uno degli ultimi acquisti arrivati a Formello.

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