Ex Lazio | Vavro lascia la Germania: ecco la sua prossima squadra

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura per Denis Vavro. L'ex difensore della Lazio ha lasciato il Wolfsburg e la Germania per iniziare un'altra fase della sua carriera. Infatti ha firmato un contratto biennale con il Viktoria Plzen. Di seguito le sue parole sulla scelta di andare a giocare in Repubblica Ceca: "Sono felice di questa sfida. Conosco bene questa società e anche diversi compagni in nazionale, come Hrošovský e Krčík. Il mio obiettivo è vincere ogni partita: sono venuto qui per avere successo e mi piace che il club abbia la stessa mentalità".