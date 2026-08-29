Calciomercato Lazio | Romagnoli-Atalanta, la cessione di Ahanor riapre tutto: le ultime
RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli potrebbe ancora lasciare la Lazio. Fino a qualche giorno fa si pensava potesse rimanere, ma nelle ultime ore sono tornate alla carica sia l'Al-Sadd, scrive il Messaggero, che l'Atalanta.
La condizione per rendere possibile l'operazione a Bergamo era legata a un'uscita nella difesa nerazzurra, arrivata con la cessione di Ahanor per 48 milioni di euro. Come scrive il Corriere dello Sport, si è così liberato spazio, anche a livello economico, e ora si attende il possibile affondo della Dea. Il rapporto con Sarri, già noto, rappresenta il principale elemento a favore dell'operazione.
Se l'Atalanta dovesse decidere di accelerare, anche alla luce della qualificazione alla Conference League, la Lazio potrebbe tornare sul mercato per sostituire il centrale con un giovane di prospettiva. Il nome in cima alla lista è quello di Marko Zebic, 19enne della Dinamo Zagabria, pensato come investimento per il futuro.
In difesa restano da sistemare anche Lazzari e Pellegrini. Il primo valuta il Monza dopo aver rifiutato alcune destinazioni in Serie B, mentre il secondo vorrebbe restare a Roma. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2027.